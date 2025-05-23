فوز الشارقة وشباب الأهلي في الجولة الأولى من دوري رجال اليد



واصل فريقا الشارقة وشباب الأهلي طريقهما بنجاح بختام الجولة الأولى من الدورة المجمّعة الثانية والنهائية بدوري رجال كرة اليد، مساء اليوم الجمعة بختام مباراتي التحدي والإثارة، والتي احتضنتهما صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي.

في اللقاء الأول، لم يجد فريق الشارقة صعوبة في تجاوز فريق النصر بعد أن دانت له أفضلية اللعب والأداء خلال شوطي المباراة، وأنهى الشوط الأول بالتقدم 14 - 12، وحافظ على أفضلية التقدم مع توسيع الفارق لينهي المباراة بنتيجة 27 - 22، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط والنصر بنقطة واحدة.

وفي لقاء ماراثوني بين شباب الأهلي ومليحة لم يخلُ من الإثارة والتحدي، فقد شهد أفضلية التقدم لـ «الفرسان» رغم إدراك فريق مليحة التعادل أكثر من مرة، قبل أن ينجح شباب الأهلي في إنهاء المباراة لمصلحته بنتيجة 29 - 25، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، وحل فريق مليحة في المركز الثالث بنقطتين.

وتحتضن صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي، مساء الأحد مباراتي الجولة الثانية في الدورة المجمّعة الثانية النهائية بالمسابقة، فيلتقي في المباراة الأولى في تمام الخامسة مساءً شباب الأهلي مع النصر، وتعقبها في الساعة السابعة المباراة الثانية وتجمع بين فريقي الشارقة ومليحة.

وفي الجولة الأولى من الدورة المجمّعة النهائية ضمن تحديد المراكز من الخامس ولغاية السابع، حقق فريق الوصل الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 31 - 22، وتقام الجولة الثانية الأحد بلقاء يجمع فريقي دبا الحصن والوحدة.