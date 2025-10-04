فوز مليحة ودبا الحصن في الجولة الثالثة لدوري رجال اليد



تواصلت منافسات دوري رجال اليد الإماراتي لموسم 2025/ 2026 بإقامة الجولة الثالثة، التي شهدت مباراتين مثيرتين في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ورغم التأجيل لمباراة القمة بين الشارقة وشباب الأهلي إلى 21 أكتوبر الجاري بسبب مشاركة الشارقة في «سوبر جلوب 2025»، حيث اختتمت الجولة بفوز فريق مليحة على فريق الذيد بنتيجة 31/ 27، وفوز فريق دبا الحصن على النصر بنتيجة 29/ 28.



في أولى مباريات الجولة، استضاف فريق مليحة منافسه الذيد في مباراة اعتُبرت «ديربي المنطقة الوسطى بالشارقة»، وواصل مليحة نتائجه القوية بفوز مستحق على الوافد الجديد إلى دوري اليد الإماراتي، فريق الذيد، بنتيجة 31/ 27، بهذا الفوز، ارتفع رصيد فريق مليحة إلى 6 نقاط، ليقتسم الصدارة مع فريق شباب الأهلي، الذي انتصر في الجولة الماضية.

أما فريق الذيد، الذي دخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأول في البطولة على دبا الحصن في الجولة الماضية، فقد حاول اللحاق بمنافسه، لكنه لم يستطع فرض سيطرته أمام فريق مليحة، ليستمر برصيده 3 نقاط.



وفي اللقاء الثاني، فقد حقق فريق دبا الحصن فوزاً مهماً وصعباً على حساب ضيفه فريق النصر دبا الحصن، بنتيجة 29/ 28، وكان النصر قد دخل المباراة بعد خسارة مثيرة في الجولة السابقة أمام شباب الأهلي، وواصل مسلسل هزائمه غير المتوقعة وبدون أي رصيد، ليستمر في المركز السابع والأخير.

في المقابل، حقق فريق دبا الحصن فوزه الأول، مستغلاً عامل الأرض والجمهور ومنحه الهرب من القاع بعد خسارتين متتاليتين، وتقدم الفريق للمركز الخامس برصيد 3 نقاط متشاركاً على المركز مع الذيد والوصل.