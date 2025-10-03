«الشارقة الرياضي» يكرم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.. وبرشلونة بطل المونديال



قدم وفد نادي الشارقة الرياضي دروع النادي لعدد من القيادات الرياضية والدبلوماسية، وذلك على هامش مشاركة فريق كرة اليد في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، وتوج فريق برشلونة الإسباني باللقب السادس في تاريخه، بعد فوزه على فيسبريم المجري الوصيف بنتيجة 31 - 30، وتعكس مبادرة نادي الشارقة الحرص على تعزيز جسور التواصل مع القيادات الرياضية والدبلوماسية، وتقدير كل من أسهم في إنجاح مشاركة الفريق في المحفل العالمي



وقدّم خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، درع النادي إلى الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحضور محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة النادي ورئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، تأكيداً على عمق العلاقة مع الاتحاد الدولي وتقديراً لدعمه المتواصل لمسيرة اللعبة.



كما قام محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بتقديم درع النادي إلى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور علي عمران تريم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سابقاً، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، وذلك عرفاناً بجهود السفارة ودعمها الدائم للبعثة الإماراتية.



على جانب آخر، توج فريق برشلونة الإسباني بطلاً لبطولة العالم لكرة اليد للأندية، ومتوجاً باللقب السادس في تاريخه، بعد فوزه على فيسبريم المجري الوصيف بنتيجة 31 - 30، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر. وحل فريق ماجديبورغ الألماني ثالثاً وجاء الأهلي المصري رابعاً في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية عالمية أبطال القارات في لعبة الأقوياء.



شهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 13 - 12، ثم تعادل الفريقان في الشوط الثاني 21 - 21. واستمرت الندية في الأشواط الإضافية، فتعادلا في الأول 23 - 23، ثم في الثاني 26 - 26، وفي الثالث 28 - 28، قبل أن يحسم برشلونة المواجهة المثيرة بفوز صعب بنتيجة 31 - 30.