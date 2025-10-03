مواجهتان في انطلاقة الجولة الثالثة بدوري رجال اليد

فائز بجبوج

تتواصل منافسات دوري رجال اليد الإماراتي لموسم 2025/2024، بإقامة الجولة الثالثة، غداً السبت، حيث ستشهد هذه الجولة مباراتين، في تمام الساعة الخامسة مساء، في حين تم تأجيل القمة المنتظرة بين الشارقة وشباب الأهلي إلى 21 أكتوبر الجاري، نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة «سوبر جلوب 2025». في أولى المواجهات، يستضيف فريق مليحة على أرضه، نظيره الذيد، في مباراة تُعد بمثابة «ديربي المنطقة الوسطى بالشارقة»، بينما يحل النصر ضيفاً على دبا الحصن، في لقاء لا يخلو من التحديات لكلا الفريقين.



يخوض فريق مليحة مباراته أمام الذيد بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز المميز الذي حققه الجولة الماضية على الوصل، بنتيجة 29/ 27، في صالة راشد بن مكتوم، حيث قدم الفريق أداءً متماسكاً، واستفاد من تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب، وتطلع لمشاركة فريق شباب الأهلي الصدارة برصيد 6 نقاط. أما فريق الذيد، الوافد الجديد إلى دوري اليد، فقد فاجأ الجميع في الجولة الماضية، بفوزه الأول في البطولة، على حساب دبا الحصن بنتيجة 31/ 29، ما جعله يدخل هذه المباراة بطموحات مرتفعة، لمواصلة النتائج الإيجابية، وإثبات جدارته بين الكبار، وبنفس الطموح لشراكة القمة يخوض مباراته برصيد 3 نقاط.



على الطرف الآخر، يسعى فريق النصر لتعويض خسارته المثيرة في الجولة الثانية أمام شباب الأهلي، بنتيجة 25/24، وهي المباراة التي فقد فيها جهود محترفه خافيير فيرنانديز في اللحظات الأخيرة، ما أثر في النتيجة النهائية. ويأمل «العميد» في استعادة توازنه خلال هذه الجولة، والابتعاد عن القاع، لكونه يحتل المركز السادس، وبدون نقاط.

في المقابل، يعاني فريق دبا الحصن من بداية صعبة في الدوري، حيث تلقى خسارتين متتاليتين، أمام كل من الوصل والذيد، ويأمل أن يستثمر عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق أول انتصاراته في الموسم، وإيقاف نزيف النقاط. ويأمل الفريق الحصناوي مغادرة قاع الترتيب العام، وبدون رصيد.