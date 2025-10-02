الشارقة يحتل المركز السادس في مونديال اليد



اختتم فريق رجال الشارقة لكرة اليد، بطل آسيا، مشاركته في مونديال اليد، بحصوله على المركز (السادس) في ظهوره الأول ببطولة العالم للأندية لرجال كرة اليد «سوبر غلوب 2025»، والتي احتضنتها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري.



وكان الشارقة ينافس على المركز الخامس، حيث لم يكن تعادل مع الزمالك المصري، في مباراة الإياب باليوم الختامي لكأس العالم، بنتيجة (28-28) كافياً لخطف المركز الخامس، بعدما انتهى لقاء الذهاب، الثلاثاء الماضي، بفوز الزمالك بنتيجة (29-26).