الشارقة يخسر أمام الزمالك في كأس العالم لكرة اليد بالقاهرة



تلقى فريق الشارقة الخسارة الثانية له في مونديال الأندية لكرة اليد أمام نظيره الزمالك المصري، بنتيجة 26-29، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مباراة الذهاب لتحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2025»، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد البطولة مشاركة نخبة من أندية ونجوم كرة اليد على المستوى العالمي. وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 14 - 14، رغم تقدم الشارقة معظم فترات اللقاء بفارق 3 أهداف، إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على تفوقه الميداني، لتنتهي مواجهة الذهاب لصالح الزمالك.



يذكر أن الشارقة حقق الفوز في افتتاح مشواره ببطولة العالم للأندية على حساب كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، بنتيجة 35-30، فيما تلقى الخسارة أمام ماغديبورج 26-36 ليحل وصيفاً للمجموعة الأولى، وينافس على تحديد المركزين الخامس والسادس. ويحتاج الشارقة للفوز على الزمالك بفارق أكثر من 3 أهداف، في مباراة العودة الخميس المقبل، كي يحصد المركز الخامس.