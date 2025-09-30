«شباب اليد» يبدأ الاستعداد لـ«ألعاب آسيا» بالبحرين



يدشن منتخبا الشباب والناشئين لكرة اليد، غداً الأربعاء، التجمع الأول؛ استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة، التي تحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 حتى 31 أكتوبر المقبل، ويبدأ التجمع بصالة مدرسة الحديبية في دبي، ويقود الجهاز الفني خالد أحمد البلوشي ومعه طارق البلوشي مساعداً والإداري فيصل أحمد.



وتضم القائمة الأولية 21 لاعباً من بينهم 8 لاعبين من الشارقة هم: مسعود أحمد ومحمد سيف وإبراهيم شامي وعبدالله العبيدلي وعبدالرحمن أحمد ومحمد حسن وزايد علي وعلي حسين، ومن شباب الأهلي 6 لاعبين هم: موسى محكوم وعمر خالد وخالد ربيع ومحمد سعيد وحمد طارق وسعيد المهيري، ومن الجزيرة الحسين الشدادي والحسن الشدادي، ومن كلباء سعيد أبوالخنجر، ومن الوصل محمد لنجاوي، ومن النصر عبدالرحمن البلوشي، ومن خورفكان علي الحمادي، ومن العين خالد السعدي.



وكانت قرعة البطولة التي يشارك فيها 14 منتخباً قد أوقعت الإمارات في المجموعة الثالثة مع منتخبات إيران وكازاخستان وهونج كونج، في حين تضم المجموعة الأولى: البحرين والأردن وتايلاند، وتضم الثانية: الكويت والصين والهند، في حين تضم الرابعة: السعودية وقطر وأوزبكستان والمالديف».