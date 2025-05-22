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كرة اليد

الشارقة يتصدر الدورة المجمعة لـ«نهائي اليد»

خلال لقاء الشارقة ومليحة
البيان
خلال لقاء الشارقة ومليحة

فائز بجبوج

تصدر فريق نادي الشارقة ترتيب الدورة المجمعة الأولى من الدور النهائي لدوري الإمارات لكرة اليد للرجال، التي اختُتمت منافساتها أول من أمس على صالة نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 4 فرق هي: الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، ومليحة.

وشهدت الجولة الختامية فوز الشارقة على مليحة بنتيجة 29 ـ 17، فيما تفوق شباب الأهلي على النصر بنتيجة 31 ـ 17. وأسفرت نتائج الدورة عن تساوي 3 فرق في رصيد النقاط، حيث جمع كل من الشارقة وشباب الأهلي ومليحة 4 نقاط، إلا أن فارق الأهداف رجّح كفة الشارقة ليتصدر الترتيب.

وبحسب لوائح المسابقة، يُمنح الفريق المتصدر 3 نقاط، وصاحب المركز الثاني نقطتين، والثالث نقطة واحدة، بينما لا يحصل الفريق صاحب المركز الرابع على أي نقاط.

وبذلك، حصل الشارقة على 3 نقاط، تلاه شباب الأهلي بنقطتين، ثم مليحة بنقطة واحدة، فيما جاء النصر رابعاً بدون رصيد.