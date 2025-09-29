الشارقة يواجه الزمالك في «سوبر جلوب» اليد 2025



تقام غداً الثلاثاء المباراة المرتقبة بين فريق الشارقة والزمالك المصري، ضمن مباريات دور تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة «سوبر جلوب» 2025 لكرة اليد بطولة العالم للأندية للرجال. وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة عصراً، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق فوز في دور الذهاب يستهدف المضي قدماً للفوز في دور الإياب بين الفريقين العربيين. ويسعى الفريقان إلى تحقيق مركز مشرف في البطولة العالمية، ويعد الفوز اليوم خطوة أولى ومهمة نحو إنهاء المنافسة في المركز الخامس، وهو إنجاز يحسب لكلا الناديين على المستوى الدولي.



تحمل المباراة طابعاً خاصاً كونها تجمع فريقين عربيين كبيرين، يتمتعان بقاعدة جماهيرية واسعة وخبرة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية وأداء عالي المستوى من الطرفين.

حجزت أربعة فرق مراكزها في دور نصف النهائي وهي: فريق ماجديبورغ الألماني متصدر المجموعة الأولى وفريق فيزيريم المجري متصدر المجموعة الثانية وفريق برشلونة الإسباني متصدر المجموعة الثالثة وفريق الأهلي المصري أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.