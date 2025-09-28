الشارقة يخسر أمام ماغديبورج الألماني في مونديال الأندية بالقاهرة



تلقى فريق كرة اليد بنادي الشارقة الخسارة أمام فريق ماغديبورج الألماني بطل العالم في ختام مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» لكرة اليد بالعاصمة المصرية القاهرة، بنتيجة 36/ 26، ليحجز الفريق الألماني مبكراً مقعده في دور نصف النهائي، ويفقد الشارقة فرصة المنافسة للحصول على أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني من المجموعات الثلاث، والذي يؤهله لإكمال عقد فرق نصف النهائي في البطولة التي تقام بمشاركة 9 أندية من أبطال القارات، وحصل لاعب الشارقة محمود فايز على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



على الرغم من الخسارة أمام ماغديبورج الألماني، والتي كانت ضرورية لتحديد المتأهلين المباشرين من المجموعات، خصوصاً بعد فوز فريق الشارقة في مباراته الأولى على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 35-30، ليحصل على المركز الثاني بمجموعته الأولى والفريق الأمريكي على المركز الثالث.

رغم التحديات الكبيرة التي فرضها الفريق الألماني، إلا أن الشارقة حافظ على عزيمته ولعب بشكل جيد في الشوط الأول رغم تقدم الفريق الألماني بنهاية الشوط الأول 14/11، وتم توسيع الفارق في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني.



حرص كبار المسؤولين في الشارقة على دعم الفريق خلال البطولة، حيث تواجد كل من: عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وعلي عمران، القطب الشرقاوي المعروف ومحمد الحصان، عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة الألعاب الجماعية، وأكد المسؤولون، أن الفريق بذل جهداً كبيراً في المباريات السابقة، وأشادوا بإصرار اللاعبين في البطولة، مشددين على أن التحديات ما زالت مستمرة وأن الطموحات لم تنته بعد.



قال محمد الحصان: الفوز في أول مباراة كان حاسماً، وخسارتنا اليوم أمام فريق كبير بطل أوروبا والعالم أفقدنا فرصة البقاء بين فرق نصف النهائي، مشدداً على مواصلة تقديم الأفضل في بقية مشوارنا بالبطولة ضمن تحديد المراكز من الخامس حتى التاسع. وأضاف: نحن فخورون بما حققناه حتى الآن، وثقتنا بنجوم فريقنا بلا حدود في السعي الحثيث لتحقيق المراد وكل حسب مرحلته خطوة بخطوة وصولاً لمنصة التتويج إن شاء الله.