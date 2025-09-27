شباب الأهلي يهزم النصر ويعتلي قمة دوري رجال اليد



شهدت الجولة الثانية من دوري رجال اليد منافسات مثيرة على مدار ثلاث مباريات، في الأولى حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً على النصر 25/ 24 على صالة شباب الأهلي، وشهدت المباراة الإثارة والندية، وتمكن شباب الأهلي من الفوز، بعد أن فقد «العميد» جهود محترفه خافير فيرنانديز في الدقائق الأخيرة من المباراة، لينجح «الفرسان» في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد الفوز في الجولة الأولى على الذيد 37/ 34، ليعزز موقعه في قمة الترتيب، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، ويثبت جدارته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.



في المباراة الثانية خسر فريق دبا الحصن أمام الذيد في صالة الشارقة بمنطقة سمنان، بنتيجة 31/ 29، ليرفع الذيد الوافد الجديد رصيده إلى 4 نقاط، أما دبا الحصن فقد استمر في معاناته بخسارته الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند النقطتين.



واختتمت الجولة بمباراة قوية على صالة راشد بن مكتوم بين الوصل، الذي تلقى الخسارة الأولى أمام فريق مليحة بنتيجة 29/ 27، وكان مليحه الفريق الأفضل بمعظم فترات المباراة، والتي أنهى شوطها الأول 15/ 11، ليرفع فريق مليحة رصيده إلى 4 نقاط، وتوقف الوصل عند الرصيد بأربع نقاط.