يد الشارقة يسعى للتأهل إلى نصف نهائي «سوبر جلوب» أمام ماغديبورج الألماني



تُقام غداً، الأحد، المباراة الحاسمة بين الشارقة وماغديبورج الألماني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، وستكون هذه المباراة بمنزلة مفصل رئيسي في مشوار الفريق في البطولة، حيث إن الفوز فيها يعني التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي، المباراة اختبار حاسم لطموحات الفريق في بطولة «سوبر جلوب»، ومع دعم الإدارة، وحماس اللاعبين، وإصرارهم على تقديم الأفضل، فإن الفريق يسعى إلى تحقيق الإنجاز والذهاب بعيداً في البطولة المقامة في العاصمة الإدارية بمصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 9 أندية عالمية من أبطال القارات.



يعد فريق ماغديبورج الألماني أحد أبرز الأندية في أوروبا، وله تاريخ حافل في البطولة، لذلك فإن الشارقة يدخل المباراة في تحدٍ قوي أمام منافس من العيار الثقيل، لكن معنويات الفريق عالية بعد الفوز الأول، والجهاز الفني يثق في قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن التأهل إلى نصف النهائي سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق حلم الوصول إلى النهائي والقتال على اللقب



وبحسب نظام البطولة، فإن المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها تتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، في حين يتأهل أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث إلى المربع الذهبي، ما يجعل الفوز في هذه المباراة أمراً ضرورياً.

في خطوة محفزة ومليئة بالإيجابية، حرص عدد من كبار المسؤولين في الشارقة على حضور البطولة لدعم اللاعبين وتحفيزهم، فقد حضر كل من: عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعلي عمران، القطب الشرقاوي المعروف، ومحمد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس إدارة الألعاب الجماعية.



وهنّأ المسؤولون الفريق بعد الفوز الرائع على فريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي 35-30 في مباراته الأولى ضمن المجموعة الأولى، وأكدوا أهمية المباراة القادمة أمام ماغديبورج التي ستكون حاسمة في تحديد المتأهل إلى نصف النهائي، كما شدّدوا على ضرورة التكاتف والعمل الجماعي، مع الحفاظ على التركيز والحذر لضمان استكمال رحلة النجاح وتحقيق الهدف المنشود.