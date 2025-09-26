تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون لانتخابات اتحاد كرة اليد



في إطار التحضيرات لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، للدورة الانتخابية 2024-2028، تم تشكيل لجنتين مهمتين للإشراف على سير العملية الانتخابية والطعون، هما: لجنة الانتخابات ولجنة الطعون، وهاتان اللجنتان تقومان بدور أساسي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما تضمنان معالجة أي طعون قد يتم تقديمها خلال فترة الانتخابات.

من جهته، أوضح إسلام أحمد مقرر لجنة الانتخابات، أن تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون يضمن أن تكون العملية الانتخابية تسير بسلاسة، وأن أي اعتراضات أو طعون يتم النظر فيها بشكل موضوعي وعادل، موضحاً أنه سيتم إعلان نتائج الانتخابات في اجتماع عمومية اليد 12 أكتوبر المقبل، حيث ستُعلن اللجنة نتائج التصويت بعد فرز الأصوات مباشرة، وتُعلَن كذلك قائمة الأعضاء الذين تم انتخابهم.



وأضاف: ستتولى لجنة الانتخابات مسؤولية الإشراف الكامل على عملية الاقتراع، بدءاً من استقبال المرشحين حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وقد تم اختيار أعضاء لجنة الانتخابات بعناية لضمان تحقيق المعايير المطلوبة في هذه العملية الحيوية، حيث يرأس اللجنة محمد علي عامر وتضم بعضويتها كلاً من: محمد كاهور والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم، وتعمل اللجنة على ضمان أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، كما تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع.



في حين، تُعد لجنة الطعون، الجهة المسؤولة عن النظر في الشكاوى المقدمة من أي جهة ترى في إجراءات الانتخابات خللاً أو تجاوزاً للقوانين، بتقدم الطعن على المترشحين، ونتائج الانتخابات أو ضد إجراءاتها، وتعمل اللجنة على التأكد من أن جميع الإجراءات قد تمت وفقاً للأصول القانونية.

يرأس لجنة الطعون المستشار محمد عبد الله الرضا وتضم بعضويتها كلاً من: محمد أحمد الأميري وعلي جاسم السجواني، وتتولى لجنة الطعون النظر في الشكاوى المقدمة من أي جهة ترى في إجراءات الانتخابات خللاً أو تجاوزاً للقوانين، فإن اللجنة تختص باتخاذ القرارات المناسبة.



وكانت فترة الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد انتهت بانتهاء فترة الطعون 13 سبتمبر الجاري، حيث تم ترشيح 9 أشخاص، من بينهم المرشح الوحيد للرئاسة، سعود صالح، وتم تقديم ترشيحات لثمانية أعضاء آخرين، وسيتم انتخاب 5 منهم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده في 12 أكتوبر المقبل. وسيقوم رئيس الاتحاد بتعيين عضوين إضافيين، مع تخصيص مقعد نسائي في المجلس الجديد، بما يعكس التوجهات الحديثة نحو تمكين المرأة في المجال الرياضي.