3 مباريات في الجولة الثانية من دوري رجال اليد



تتواصل الإثارة في دوري رجال اليد مع انطلاق الجولة الثانية، التي ستُقام السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً. وتشمل هذه الجولة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يسعى كل فريق إلى تأكيد تفوقه أو تعويض خسارته في الجولة الأولى. تستهل الجولة الثانية بمباراة قوية بين فريق النصر، الذي حقق فوزاً في الجولة الأولى، وفريق شباب الأهلي، والذي بدوره حقق الفوز في الجولة الأولى، حيث سيلتقيان في صالة شباب الأهلي، النصر يسعى إلى تحقيق فوز جديد ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب بعد أن استعد جيداً للموسم، وبنفس الوقت يسعى فريق شباب الأهلي لتحقيق الفوز الثاني له بالبطولة لاعتلاء القمة.



في حين، يطمح فريقا الذيد ودبا الحصن لتحقيق الفوز الأول لهما عقب خسارتهما في الجولة الأولى عندما يحلان ضيفين على أرض صالة الملك الشرقاوي في منطقة سمنان، حيث تلقى الذيد خسارته الأولى أمام شباب الأهلي 34/ 37، وبنفس الجولة تلقى فريق دبا الحصن خسارته المفاجئة على أرضه أمام ضيفه فريق الوصل 27/ 28.



تختتم الجولة الثانية بمباراة قوية في صالة راشد بن مكتوم بين الوصل ومليحة، الوصل يدخل المباراة بعد فوزه في الجولة الأولى بختام مباراة كانت مليئة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة على مضيفه فريق دبا الحصن 28/27، ويهدف للاستمرار في طريق الانتصارات للمنافسة على الصدارة، في المقابل، يسعى مليحة إلى تحقيق الفوز الأول له في بداية مشواره بالبطولة، وخاصة بعد أن أكمل عناصره بلاعبين محترفين، بعكس الوصل الذي يلعب بلاعبيه المواطنين.