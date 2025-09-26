«يد الشارقة» يتجاوز كاليفورنيا في افتتاحية مونديال الأندية بمصر



افتتح فريق الشارقة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، المقامة حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 9 فرق من مختلف أنحاء العالم، بفوز ثمين على فريق كاليفورنيا ايجلز الأمريكي 35– 30، ليؤكد الشارقة حضوره القوي كبطلٍ لآسيا وممثل بارز لكرة اليد الإماراتية.



وسيخوض ممثل الإمارات مباراته الثانية والأخيرة في الدور الأول الأحد المقبل أمام فريق ماغديبورج الألماني، أحد أبرز الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، في مواجهة قوية ستحدد ملامح مشوار الشارقة في البطولة.

ويُعد هذا الفوز خطوة أولى مهمة تعزز ثقة الفريق، وتمنحه الأفضلية في السباق نحو الدور النهائي للبطولة في ظل الطموحات الكبيرة التي يرفعها الجهازان الفني والإداري واللاعبون لترك بصمة مشرفة لكرة اليد الإماراتية على الساحة العالمية، ونال لاعب الشارقة مصباح الصانعي جائزة افضل لاعب في المباراة.