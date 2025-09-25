يد الشارقة يواجه كاليفورنيا إيغلز في افتتاح «السوبر غلوب»



يبدأ فريق كرة اليد بنادي الشارقة، بطل آسيا، مشواره في الرابعة والنصف عصر الجمعة، في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «السوبر غلوب»، بمواجهة فريق كاليفورنيا إيغلز بطل أمريكا الشمالية، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من البطولة، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.



ويعتمد الشارقة على خبرة المدرب البرازيلي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا، الذي قاد الفريق للفوز بكأس الوطن في أولى بطولات الموسم المحلي، وتعاقدت إدارة النادي مع عدد من اللاعبين المميزين، أبرزهم التونسي معاذ بن الحسناوي، إلى جانب استمرار مواطنه مصباح الصانعي.



وقبل بدء البطولة، سافرت بعثة الفريق مبكراً إلى القاهرة، لإقامة معسكر تدريبي، وذلك لضمان تحضير الفريق بشكل جيد.



وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي.