«دبي للسلة» يواجه سيديڤيتا أوليمبيا في ربع نهائي الدوري الأدرياتيكي

يلتقي فريق دبي لكرة السلة مع فريق سيديڤيتا أوليمبيا السلوفيني، مساء اليوم، في المباراة الفاصلة للتأهل إلى الدور نصف النهائي لرابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي «ABA» والتي ستقام بينهما بصالة كوكاكولا أرينا في دبي. ووجهت إدارة نادي دبي لكرة السلة الدعوة إلى جماهير الإمارات وعشاق كرة السلة الحضور إلى صالة كوكاكولا أرينا تشجيع الفريق ومساندته للوصول إلى نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي.

كان فريق دبي قد حقق الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 86 ـ 85، فيما فاز فريق سيديڤيتا أوليمبيا في المباراة الثانية 94 ـ 89 وطبقاً لنظام «بست أوف 3» تقام مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيصعد للدور نصف النهائي للدوري.

ويقود فريق دبي لكرة السلة المدرب جوريكا جوليماتش، الذي يتمتع بخبرة واسعة، بجانب مجموعة متميزة من اللاعبين في مقدمتهم اللاتفي دافيس بيرتانس القادم من الدوري الأمريكي، وسان أنطونيو سبيرز، وواشنطن ويزاردز، ودالاس مافريكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وشارلوت هورنتس.