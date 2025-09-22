غلق باب طعون انتخابات اتحاد اليد دون تسجيل أي اعتراضات



علم «البيان» من مصادره الموثوقة ومن خلال متابعاته أن القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024 - 2028، قد تم اعتمادها وذلك دون تسجيل أي طعون سواء من الأندية الأعضاء أو من قبل المترشحين أنفسهم، وأن لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة محمد علي عامر، قد أعلنت أن الموعد النهائي لتقديم الطعون على قائمة المرشحين سينتهي غداً الثلاثاء ليتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين وفق الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.



يعكس غياب الطعون والاعتراضات حالة من الرضا العام والتوافق بين الأندية والمترشحين، ويعزز من فرص انطلاق دورة انتخابية جديدة يسودها الانسجام والتكامل في سبيل تطوير كرة اليد الإماراتية محلياً وخارجياً، ومن المقرر أن تُجرى انتخابات اتحاد اليد 12 أكتوبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للنظام الأساسي والضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة. ويشرف على العملية الانتخابية لجنتان مستقلتان: لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر ولجنة الطعون برئاسة المستشار محمد عبدالله الرضا، وهما المسؤولتان عن ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، من تقديم الطلبات وحتى إعلان النتائج.



بعد انقضاء فترة الطعون دون اعتراضات، بات من المؤكد تزكية سعود صالح، عضو مجلس الإدارة الحالي، رئيساً جديداً للاتحاد للدورة القادمة، وذلك بعد ترشحه الوحيد لهذا المنصب ممثلاً عن نادي شباب الأهلي. وسيتم الإعلان الرسمي عن تزكيته خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في أكتوبر، ليقود بذلك المرحلة المقبلة لاتحاد اليد وسط تطلعات بتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التطوير في اللعبة.



في ما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة، ترشح 8 أسماء تمثل مختلف الأندية، على أن يتم انتخاب 5 أعضاء فقط من بينهم، وهم: محمد السويدي «الجزيرة» وعبدالسلام بلال «الوصل» وعمر الزبير «النصر» وإبراهيم الحمادي «مليحة» ورحمة غالب «الشارقة» وعدنان الشامسي «اتحاد كلباء» ومحمد الحمادي «الوحدة» وياسر النقبي «خورفكان». وبعد انتخاب الخمسة، يقوم الرئيس الجديد بتعيين عضوين مكملين إضافة إلى عنصر نسائي، وفقاً للنظام الأساسي المعتمد الذي يضمن تمثيلاً متوازناً.