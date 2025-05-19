أشبال الشارقة «ب» أبطال كأس الإمارات لكرة اليد



توج فريق الشارقة «ب» بطلاً لمسابقة كأس الإمارات لفئة الأشبال للموسم الرياضي 2024/ 2025، بعد فوزه على فريق خورفكان 32/ 25 في نهائي المسابقة الذي جمعهما على صالة نادي مليحة، أدار مباراة النهائي من الملعب الحكمان شهاب أحمد، وراشد إسماعيل، وعلى الطاولة الحكمة خلود صافية.

بهذا الفوز يكون فريق الشارقة «ب» قد حقق لقبي مسابقتي فئة الأشبال لهذا الموسم، حيث سبق له التتويج بمسابقة الدوري العام فبراير الماضي، كما احتفظ بلقب مسابقة كأس الإمارات لفئة الأشبال للموسم الثامن على التوالي.

أقيمت مسابقة هذا الموسم بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملاعب محايدة خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري، بمشاركة 11 فريقاً هي: الشارقة «ب»، وخورفكان، والشارقة «أ»، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، والعين، وكلباء، والمدام، والبطائح، والذيد.