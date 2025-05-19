مباراتان في ختام ثالثة جولات نهائي دوري اليد



تشهد الصالة الرياضية بنادي الشارقة مساء غد الثلاثاء، مباراتين في مسابقة الدوري العام لكرة اليد رجال، في اللقاء الأول، يتطلع فريق مليحة لمواصلة مشواره الناجح بالبطولة، والذي وضعه على الصدارة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على النصر 32/ 29، وعلى شباب الأهلي 27/ 26، وينشد مليحة غداً الفوز على فريق الشارقة، ليواصل تربعه على القمة، وبنفس الوقت سيسعى فريق الشارقة المستضيف إلى إيقاف انتصارات فريق مليحة، وكذلك عودته للمنافسة على الصدارة إذا تعثر فريق شباب الأهلي أمام النصر، وكان الشارقة قد حقق الفوز الوحيد على النصر 30/ 20.

وفي اللقاء الثاني، يسعى فريق شباب الأهلي للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام مليحة 26/27 والتي وضعته في موقف صعب يستلزم فوزه على فريق النصر حتى يعود للمنافسة من جديد على صدارة البطولة بختام الجولة قبل الأخيرة من البطولة، وخاصة عقب فوزه الأول على منافسة العنيد الشارقة 22/ 21، وتبقى حسابات النقاط الاعتبارية هاجس الفرق الثلاثة «شباب الأهلي والشارقة ومليحة»، خاصة وأن فريق النصر قد فقدها بخسارته الجولتين السابقتين، رغم أنه سيسعى لتحقيق الفوز الأول له بهذه المرحلة الحاسمة من البطولة.