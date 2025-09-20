الوصل يهزم دبا الحصن.. وشباب الأهلي يتخطى الذيد في دوري أقوياء اليد



دشّن اتحاد الإمارات لكرة اليد منافسات موسم الرجال 2025/2024 بانطلاقة النسخة الـ49 من دوري أقوياء اليد، مساء اليوم، بمشاركة 7 أندية إلى جانب منتخب الشباب الذي يشارك في أحد أدوار البطولة ضمن خطة تطويره ودمجه مع أجواء المنافسات القوية. جاءت ضربة البداية من خلال مواجهتين حماسيتين ضمن الجولة الأولى، حيث حل فريق الوصل ضيفاً على دبا الحصن، بينما استضاف شباب الأهلي نظيره الذيد، الوافد الجديد على المسابقة.

في اللقاء الأول، نجح الوصل في اقتناص فوز مهم خارج الديار على حساب دبا الحصن، بنتيجة 27/28 في مباراة جاءت قوية منذ دقائقها الأولى، حيث سعى كل فريق لتحقيق بداية مثالية للموسم. واستفاد «الإمبراطور» من خبرة لاعبيه وتجانس عناصره تحت قيادة المدرب التونسي محمد بن عثمان، ليحسم اللقاء رغم صعوبته لصالحه، بينما أظهر دبا الحصن بقيادة مدربه المصري محمد كشك أداءً طيباً رغم الخسارة.



وفي المباراة الثانية، حقق شباب الأهلي فوزاً متوقعاً على الذيد، الذي خاض أولى مبارياته في تاريخه ضمن بطولة الرجال، بنتيجة 34/37، واستعرض «الفرسان» بقيادة التونسي وليد بن عمر قوتهم الهجومية والتنظيم الدفاعي المدعوم بعدد من النجوم المواطنين والمحترفين، بينما ظهر الذيد بمستوى جيد كبداية، بقيادة المدرب البحريني عبدالرحمن محمد، ويمتلك الفريق مقومات التطور خلال الجولات القادمة.



وغاب فريق الشارقة، حامل اللقب لتسعة مواسم متتالية، عن الجولة الأولى بعد تأجيل مباراته أمام النصر إلى 7 أكتوبر المقبل، بسبب مشاركة الملك في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة من 26 سبتمبر حتى 4 أكتوبر.



وتقام بطولة الدوري هذا الموسم على ثلاثة أدوار بنظام تجميع النقاط، لتحديد البطل النهائي وترتيب المراكز، ويشارك في المسابقة 7 أندية، هي: الشارقة، النصر، شباب الأهلي، الوصل، مليحة، دبا الحصن، والذيد، إضافة إلى مشاركة منتخب الشباب في أحد أدوار الدوري ضمن برنامج الإعداد المستقبلي.



ومع انطلاق البطولة، تتطلع الأندية للمنافسة على الألقاب الستة التي ينظمها اتحاد اليد هذا الموسم، حيث يُنتظر أن تكون النسخة الحالية من دوري الرجال واحدة من أكثر النسخ إثارة وتنافساً، في ظل تقارب المستويات، وسعي الفرق لكسر هيمنة الشارقة على البطولة.