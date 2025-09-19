مواجهتان في انطلاقة دوري أقوياء اليد النسخة الـ49



يدشن دوري أقوياء اليد نسخته الـ49، غداً السبت، بمباراتين، وذلك بمشاركة 7 أندية، بالإضافة إلى منتخب الشباب الذي يشارك في أحد أدوار البطولة، وتقام البطولة على 3 أدوار بنظام تجميع النقاط لتحديد البطل وترتيب المراكز. يشهد الانطلاق مباراتين تقامان في الخامسة مساءً، يحل في المباراة الأولى فريق الوصل ضيفاً على فريق دبا الحصن في موقعة من العيار الثقيل، ويستضيف في المباراة الثانية فريق شباب الأهلي فريق الذيد الوافد الجديد على البطولة، وبالتأكيد سيسعى طرفيها للفوز، رغم أن المؤشرات تمنح الفرسان أفضليه الفوز في ظل كوكبة نجومية لاعبيه المواطنين والمحترفين بخبراتهم الكبيرة وتواجدهم بساحات اللعبة بعكس الفريق الجديد والذي سيظهر للمرة الأولى بساحات اللعبة.



وتم تأجيل لقاء الشارقة -حامل اللقب لتسعة مواسم متتالية- مع النصر إلى 7 أكتوبر المقبل، بسبب مشاركة الشارقة بطل آسيا في كأس العالم للأندية «السوبر جلوب» بالقاهرة من 26 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

على صعيد الأجهزة الفنية يقود إبراهيم الأميري فريق مليحة، وهو المدرب المواطن الوحيد في الدوري، فيما يقود 3 مدربين تونسيين: وليد بن عمر «شباب الأهلي»، ثابت بن محفوظ «النصر»، محمد بن عثمان «الوصل»، ويعود المصري محمد كشك لتدريب دبا الحصن، بينما يقود البحريني عبدالرحمن محمد فريق الذيد، وتعاقد الشارقة مع البرازيلي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا.



تضم الأندية 9 لاعبين أجانب، حيث سجلت أندية الشارقة وشباب الأهلي والنصر لاعبين اثنين لكل فريق، فيما اعتمدت بقية الأندية على لاعب واحد، ويبرز من بينهم البرازيلي أكاسيو، والجزائري زهير نايم مع شباب الأهلي، التونسي مصباح الصانعي، ومعاذ بن الحسناوي مع الشارقة، المونتينيجري استيفان فوجوفيك والإسباني جافير فيرنانديز مع النصر، كما تعاقد دبا الحصن مع بوريل جريس من الكونغو، ومليحة مع جون موكولي من كوسوفو، والذيد مع الكاميروني هوبيرت مندو. ويوجد كذلك 3 لاعبين من مواليد الدولة، هم محمود فايز «الشارقة»، أحمد سعيد «النصر»، ومحمد عفيفي «دبا الحصن»، إضافة إلى لاعب مقيم واحد هو السوري بدرالدين حسام «الوصل».