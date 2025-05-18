فوز مليحة والشارقة في ثاني جولات نهائي رجال اليد



نجح فريق كرة اليد بنادي مليحة من تحقيق فوز معنوي ومهم بتجاوزه فريق شباب الأهلي بختام مباراة مثيرة، ومثلت مفاجأة من العيار الثقيل لفرسان دبي بخسارتهم الأولى بنتيجة 26/ 27 في منافسات ثاني جولات الدور النهائي المجمعة ببطولة دوري رجال اليد، وبنفس الجولة التي أقيمت، مساء أول من أمس، في صالة نادي الشارقة حقق فريق كرة اليد بنادي الشارقة فوزاً عريضاً على ضيفه فريق النصر بنتيجة 30/ 20، وكان الملك قد حسم النتيجة مبكراً بتقدمه بنهاية الشوط الأول 17/ 10.

لم ينجح فريق شباب الأهلي بمواصلة مسيرته الناجحة في الدور النهائي للبطولة، والتي بدأها بالفوز المهم على منافسة التقليدي بساحات لعبة الأقوياء فريق الشارقة بالجولة الأولى 22/ 21، ليتعثر في الجولة الثانية أمام فريق مليحة بخسارة غير متوقعة بنتيجة 26/ 27 أكدت نجاح مسيرة فريق مليحة بالبطولة بتحقيق فوزه الثاني عقب فوزه بالجولة الأولى على النصر 32/ 29 منحته الصدارة، وبنفس الوقت شكلت مفاجأة سارة لفريق الشارقة، الذي يسعى للصدارة، وللمحافظة على اللقب، ووضعته حالياً بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثالث بنفس الرصيد، والوصل رابعاً نقطتين.

وتحسم مواقع الفرق وترتيبها بختام مباراتي الجولة المجمعة الثالثة، والتي ستقام يوم الثلاثاء في العشرين من الشهر الجاري في صالة نادي الشارقة، وتجمع المباراة الأولى فريقي شباب الأهلي مع النصر، وتعقبها مباراة الجارين الشارقة ومليحة.

وفي منافسات تحديد المراكز من الخامس ولغاية السابع حقق فريق الوصل فوزاً صعباً على فريق الوحدة 29/ 27، والشوط الأول للوصل 18/ 16.