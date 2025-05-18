ناشئو الشارقة لليد أبطال الدوري والكأس



أحرز فريق الشارقة «أ» لقب بطولة كأس الإمارات لفئة الصغار لكرة اليد 2024-2025، للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخ النادي، عقب تغلبه على فريق شباب الأهلي دبي بنتيجة 25-17، في المباراة النهائية للمسابقة، والتي جمعت الفريقين مساء أمس، على الملاعب الخارجية لنادي البطائح الثقافي الرياضي، وأدار مباراة النهائي من الملعب الحكمان ربيع خميس ويحيى الزغاميم، وعلى الطاولة الحكمة أمل ناصر.

وقام ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد كرة اليد بتتويج فريق صغار الشارقة، بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق شباب الأهلي وصيفاً بالميداليات الفضية.

وأقيمت المسابقة لهذا الموسم بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملاعب محايدة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 17 مايو الجاري بمشاركة 14 فريقاً. وبهذا الفوز يكون فريق الشارقة قد حقق لقبي مسابقاتي فئة الصغار لهذا الموسم، حيث كان قد توج بطلاً لمسابقة الدوري العام في 20 أبريل الماضي، كما احتفظ النادي بلقب مسابقة كأس الإمارات للموسم الخامس على التوالي.