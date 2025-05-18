شباب الأهلي بطل كأس الإمارات لناشئي اليد

توج نادي شباب الأهلي بطلاً لمسابقة كأس الإمارات لكرة اليد لفئة الناشئين للموسم الرياضي 2024 ـ 2025 بعد فوزه على نادي الوصل بنتيجة 27 ـ 23 في نهائي المسابقة الذي جمعهما أول من أمس على ملعب نادي النصر، أدار مباراة النهائي التي انتهى شوطها الأول بتقدم شباب الأهلي بنتيجة 13 ـ 9، من الملعب الحكمان خميس العشر وسلمان عبدالله، وعلى الطاولة الحكمة نوال مبارك.

وقام بتتويج فريق شباب الأهلي ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، بحضور عبدالله إبراهيم، إداري الفريق، ومدحت علي، مدير الاتحاد، بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق الوصل بالميداليات الفضية.

وأقيمت المسابقة لهذا الموسم بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملاعب محايدة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 16 مايو 2025 بمشاركة 9 أندية، هي شباب الأهلي، والوصل، والعين، وكلباء، والشارقة، والنصر، وخورفكان، والبطائح، والذيد.

يذكر أن هذه الفئة السنية تنافست بهذا الموسم للفوز في مسابقتي الدوري العام، الذي توج بلقبه فريق الشارقة، وبطولة كأس الإمارات، التي مثلت ختام موسم هذه الفئة السنية.