9 شخصيات تتنافس على مقاعد مجلس إدارة اتحاد اليد 12 أكتوبر



أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد رسمياً عن موعد انعقاد الانتخابات المقبلة لمجلس إدارته للدورة 2024–2028، والتي ستُجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر عقده في 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلي الأندية الـ16 المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وأُغلق باب الترشح، أمس، حيث تقدم 9 مرشحين للتنافس على مقاعد مجلس الإدارة الستة، ومنها منصب الرئيس، في مؤشر على الحراك الانتخابي النشط والاهتمام المتزايد بخدمة وتطوير اللعبة على المستويين المحلي والدولي.



تصدر قائمة المرشحين سعود إبراهيم صالح «شباب الأهلي»، مرشحاً وحيداً لمنصب الرئيس. ويُعد من الأسماء الإدارية المعروفة في كرة اليد الإماراتية، حيث شغل سابقاً منصب المدير المالي في مجلس الإدارة الحالي. وبحسب النظام الأساسي، فإن ترشّح رئيس الاتحاد دون منافس يعني فوزه بالتزكية، في حين يتنافس 8 مرشحين آخرين على خمسة مقاعد عضوية، وسيُضاف إليهم لاحقاً عضوان يختارهما الرئيس من غير الفائزين أو من خارج القائمة، إلى جانب عنصر نسائي وفق اللوائح المعتمدة.



ضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة: محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان الشامسي «اتحاد كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، ياسر النقبي «خورفكان». ووفق النظام الانتخابي، يفوز خمسة من هؤلاء بالتصويت المباشر خلال الجمعية العمومية، في حين يتم استكمال التشكيلة لاحقاً بقرارات رئاسية لتأمين تمثيل متوازن وشامل.



من جهته، أكد ناصر سالم الحمادي، الأمين العام للاتحاد، أن العملية الانتخابية انتقلت حالياً إلى مرحلة الطعون، والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الـ23 منه، استعداداً للتصويت في 12 أكتوبر، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات الانتخابية تسير وفق اللوائح والنظم المعتمدة، تحت إشراف لجنة الانتخابات، وبالتنسيق الكامل مع الأندية الأعضاء.



وكانت الجمعية العمومية غير العادية السابقة قد شهدت تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، حيث يترأس لجنة الانتخابات محمد علي عامر، في حين يترأس لجنة الطعون المستشار محمد عبدالله الرضا. وتتولى اللجنتان مسؤولية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية من تقديم الطلبات وحتى إعلان النتائج، وأكد الحمادي أن الاتحاد بدوره يقوم فقط بدور تنسيقي، عبر مخاطبة الأندية وإبلاغها بكل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات.