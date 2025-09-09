يد الشارقة بطلاً لكأس الوطن على حساب شباب الأهلي



تُوّج فريق الشارقة بطلاً لكأس الوطن لرجال كرة اليد لموسم 2024-2025 بنسخته الأولى بعد فوزه المستحق على شباب الأهلي بنتيجة 32/ 28 في المباراة النهائية التي احتضنتها صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء. جاء اللقاء على قدر التوقعات بين عملاقي كرة اليد الإماراتية، حيث اتسمت المباراة بالقوة والندية العالية، وشهدت تقلبات في الأداء والنتيجة، قبل أن يتمكن «الملك الشرقاوي» من حسم المواجهة في الدقائق الحاسمة، موجهاً ضربة موجعة لفريق شباب الأهلي الذي كان يسعى للفوز بالكأس.



ويكتسب اللقب هذا الموسم طابعاً خاصاً، إذ يمنح الفريق البطل بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإماراتي لموسم 2025-2026، إلى جانب تمثيل الدولة في بطولة الأندية الخليجية، ما أضفى أجواء تنافسية غير عادية على النهائي بين قطبي اللعبة في دبي والشارقة. حضر مراسم التتويج الدكتور نبيل بن عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وخالد عيسى المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ومن اتحاد اليد ناصر الحمادي الأمين العام وسعود صالح، وعدد من الشخصيات الرياضية.



تسلّم لاعبو الشارقة كأس البطولة والميداليات الذهبية وسط أجواء احتفالية، فيما نال شباب الأهلي الميداليات الفضية، كما تم تكريم الحكمين الدوليين العُمانيين خميس الوهيبي وعمر الشحي، بالإضافة إلى حكام الطاولة محمد القريشي وسلمان عبدالله والمراقبين الفنيين جمال الشامسي وعبدالله خميس.



أنهى فريق الشارقة الشوط الأول متقدماً بنتيجة 19/ 15، بفضل تنظيمه الدفاعي والانضباط التكتيكي، محافظاً على أفضلية اللعب والنتيجة طوال الشوط الأول، ولم يتغير الحال في الشوط الثاني معززاً أفضلية التقدم في الشوط الثاني لتحسم خبرة لاعبي الشارقة المواجهة، ليحصد الفريق لقباً جديداً يضاف إلى سجله الحافل.