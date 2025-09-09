شباب اليد في المجموعة الثالثة بـ«ألعاب آسيا للشباب» بالبحرين



أوقعت قرعة منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، والتي جرت أول من أمس بالعاصمة المنامة، ويشارك فيها 14 منتخباً عن وقوع منتخبنا بالمجموعة الثالثة مع منتخبات إيران وكازاخستان وهونج كونج، فيما تضم المجموعة الأولى: «منتخبات البحرين والأردن وتايلاند» وتضم المجموعة الثانية: «منتخبات، الكويت والصين والهند»، فيما تضم المجموعة الرابعة: «منتخبات، السعودية وقطر وأوزبكستان والمالديف».



يشارك في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين للمرة الأولى 45 دولة تتنافس في 24 رياضة مختلفة، تتضمن 253 مسابقة، منها 124 مسابقة للشباب و114 مسابقة للشابات، وستبدأ بعض المنافسات قبل حفل الافتتاح الرسمي في 22 أكتوبر، حيث ستشهد الأيام الأولى منافسات في كرة القدم داخل الصالات للرجال وكرة اليد والكرة الطائرة، وبعدها تنطلق بقية المسابقات.