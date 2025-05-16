الدورة المجمعة لنهائي دوري اليد تنطلق اليوم

تنطلق اليوم، منافسات الدورة المجمعة الأولى للدور النهائي من مسابقة دوري الإمارات لكرة اليد للرجال، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام على صالة نادي الشارقة الرياضي، وذلك عقب فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب بالكويت.

ويشارك في الدورة الفرق الأربعة الأولى في الترتيب العام للدور التمهيدي، وهي شباب الأهلي «المتصدر»، والشارقة، ومليحة، والنصر، حيث تتنافس هذه الفرق بنظام الدوري المصغر لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع.

وتشهد الجولة الأولى إقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى شباب الأهلي مع الشارقة، وفي الثانية النصر مع مليحة.

ويخوض كل فريق ثلاث مباريات خلال الدورة، على أن يتم ترتيب الفرق وفق النتائج النهائية. وأعلن اتحاد كرة اليد عن الاستعانة بالطاقم التحكيمي القاري الأوزبكي المكون من حسن إسماعيلوف وحسين إسماعيلوف لإدارة مباريات الدورة.