الشارقة وشباب الأهلي في نهائي «كأس الوطن» لكرة اليد غداً



تتجه أنظار عشاق كرة اليد الإماراتية، في تمام الساعة السابعة و 15 دقيقة مساء غداً الثلاثاء، إلى صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، حيث المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي والشارقة في نهائي كأس الوطن لكرة اليد للرجال، في قمة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية، وتجسد صراع الكبار في ساحات «لعبة الأقوياء».



اللقاء المنتظر، يجمع بين فريقين اعتادا الوجود في منصات التتويج، إذ يبحث كل منهما عن الفوز بلقب غالٍ، سيكون بوابة للمشاركة في بطولة السوبر الإماراتي، وكذلك تمثيل الدولة في بطولة الأندية الخليجية، ما يضيف بُعداً تنافسياً خاصاً للمواجهة.



بلغ الشارقة بلغ النهائي بعدما تغلب على النصر بنتيجة 28-22، في اللقاء الذي جرى على صالة شباب الأهلي في النهدة، حيث أنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بنتيجة 17-14، وواصل فرض أفضليته خلال الشوط الثاني، ليحجز بطاقة التأهل عن جدارة.



في المقابل، جاء تأهل شباب الأهلي، بعد فوزه الصعب على الوصل بنتيجة 26-23، في لقاء احتضنته صالة نادي النصر، وشهد تفوق «الفرسان الحمر» في الشوط الأول بنتيجة 13-10، قبل أن يحافظوا على التقدم، رغم محاولات «الإمبراطور» للعودة.



تاريخ المواجهات بين الفريقين في النهائيات، يحمل الكثير من الإثارة، وغالباً ما تُحسم اللقاءات بينهما في الدقائق الأخيرة، ويمثل النهائي المرتقب، فرصة لكل طرف لحسم التفوق المعنوي هذا الموسم، خصوصاً في ظل المنافسة الحادة بين الناديين على كافة الأصعدة، ما يجعل اللقاء بمثابة «كلاسيكو اليد الإماراتية»، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.