دوري شباب اليد ينطلق بـ 4 مواجهات الاثنين



تنطلق مسابقة الدوري العام لفئة الشباب، غداً الاثنين، بمشاركة 9 فرق، إضافة إلى منتخب الناشئين، الذي سيشارك في أحد أدوار المسابقة التي تقام بنظام الدوري الكامل من دورين بنظام الذهاب والعودة، وستشهد ضربة البداية 4 مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة الخامسة مساء، حيث يستضيف الوصل شباب الأهلي بصالة الوصل، بينما يلتقي كلباء مع الذيد بصالة كلباء، ومليحة مع النصر بصالة مليحة، والبطائح مع دبا الحصن بصالة البطائح، على أن يبدأ الشارقة مشواره بالبطولة في الجولة الثانية.



تقام البطولة بنظام الدوري من دورين ذهاب وإياب، وبالنسبة لاحتساب النقاط يتم تجميع النقاط للدورين الأول والثاني، وتلعب المباريات بنظام حسم النتيجة، لا يوجد تعادل، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين يتم مباشرة تطبيق القاعدة «2/2» من قواعد اللعب الدولية فيما يخص رميات الجزاء الترجيحية، حيث ستكون نتيجة المباريات إحدى الحالات التالية: انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز أحد الفريقين: 3 نقاط للفائز و0 من النقاط للخاسر.



وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين يتم الاحتكام مباشرة إلى رميات الجزاء الترجيحية، ويحصل الفائز على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة، وتعتبر النتيجة النهائية للمباراة هي مجموع أهداف الوقت الأصلي للمباراة مضافاً إليها نتيجة رميات الجزاء الترجيحية. وكانت مسابقات فئة الشباب قد انطلقت بكأس السوبر، التي توج بها الشارقة على حساب الوصل بنتيجة 32-28 في المباراة التي جمعت بينهما بصالة مليحة.