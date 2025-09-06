شباب الأهلي والشارقة يلتقيان في نهائي كأس الوطن لرجال اليد الثلاثاء



ضرب فريقا شباب الأهلي والشارقة موعداً في مواجهة من العيار الثقيل للفوز بلقب بطولة «كأس الوطن» لرجال اليد، والتي تحدد موعداً نهائياً لها الثلاثاء المقبل على أرض محايدة، في لقاء سيحسم هوية البطل الذي سيمثل الدولة في بطولتي كأس السوبر الإماراتي وبطولة الأندية الخليجية لرجال اليد للموسم الرياضي 2025 – 2026.



تأهل شباب الأهلي إلى النهائي بعد فوزه المستحق على الوصل بنتيجة 23/26 في نصف النهائي الذي أُقيم مساء اليوم السبت على أرض صالة الشيخ حمدان بن راشد في نادي النصر بدبي. وكان الشوط الأولى قد انتهى لصالحه بنتيجة 10/13 وشهدت المباراة الندية والإثارة طوال مراحلها حيث وقف الوصل نداً قوياً أمام شباب الأهلي.



في حين، حجز الشارقة بطاقة العبور إلى النهائي بعد تغلبه على النصر بنتيجة 22/28 في ختام المباراة التي أقيمت على أرض صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي. وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الشارقة بنتيجة 14/17. لتتجه الأنظار نحو النهائي الكبير بين الفريقين شباب الأهلي والشارقة، في لقاء يتوقع أن يحمل في طياته الندية والإثارة كعادة مواجهات الفريقين التي تحولت إلى كلاسيكو سنوي في كرة اليد الإماراتية.



يقود شباب الأهلي المدرب الإسباني وليد بن عمر، أحد أبرز الأسماء الفنية في الساحة، والذي يعتمد على توليفة متجانسة من اللاعبين المواطنين المميزين إلى جانب عناصر محترفة دعمت الفريق هذا الموسم.

بينما يدخل الشارقة اللقاء بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، واضعاً ثقته في كوكبة من الأسماء الشابة والخبرة التي ساهمت في التتويج مؤخراً بلقب بطولة آسيا للأندية الأبطال.