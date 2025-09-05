الشارقة يفتتح موسم كرة اليد بـ«سوبر الناشئين»



توج فريق الناشئين بنادي الشارقة لكرة اليد، بطلاً للنسخة الأولى من مسابقة كأس السوبر، عقب فوزه على شباب الأهلي بنتيجة «34-17»، في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على أرض الملاعب الخارجية بنادي النصر بدبي، لتشكل انطلاقة رسمية لموسم كرة اليد الجديد 2025-2026، لهذه الفئة السنية، التي تتضمن إلى جانبها بطولات الدوري العام وكأس السوبر وكأس الإمارات. أدار اللقاء الحكمان الدوليان إسماعيل سالم وأمل ناصر، وعلى الطاولة وُجدت الحكمتان خلود صافية وسناء قناوي، فيما راقب المباراة ياسر النقبي، سكرتير لجنة الحكام في اتحاد اليد.



وعقب صافرة النهاية، قام ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد اليد، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بتتويج لاعبي شباب الأهلي بالميداليات الفضية، وتكريم لاعبي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

شهدت المباراة تفوقاً واضحاً لفريق الشارقة، الذي فرض إيقاعه منذ البداية، منهياً الشوط الأول متقدماً بفارق 9 أهداف وبنتيجة «19-10»، قبل أن يواصل سيطرته في الشوط الثاني، ويوسع الفارق حتى حسم اللقاء «34-17».



من جانبه أكد ناصر الحمادي أن انطلاقة الموسم ببطولة كأس السوبر للناشئين تحمل دلالات إيجابية تعكس اهتمام الاتحاد بهذه الفئة العمرية، التي تمثل مستقبل اللعبة، مشيراً إلى أن اتحاد اليد يحرص على توفير أفضل الأجواء التنافسية لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في بطولات الموسم الجديد.