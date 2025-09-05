مباراتان في نصف نهائي كأس الوطن لكرة اليد السبت



تنطلق في السابعة والربع مساء غد السبت على صالتي ناديي النصر وشباب الأهلي في دبي، مواجهتا نصف نهائي بطولة كأس الوطن لكرة اليد، التي تم تأجيلها من الموسم الماضي لتقام ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026، وعلى ضوء نتيجة المباراتين، سيتم تحديد طرفي النهائي الذي سيقام الثلاثاء المقبل.



في المباراة الأولى التي تحتضنها صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، يلتقي الوصل مع شباب الأهلي في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى نيل بطاقة التأهل إلى النهائي واستمرار حلم الفوز باللقب الغالي، وبلغ الوصل دور نصف النهائي عقب فوزه الصعب على فريق دبا الحصن بنتيجة 29/27، بينما يخوض فرسان دبي المباراة في أول ظهور لهم بالبطولة.



وفي اللقاء الثاني الذي تحتضنه صالة نادي شباب الأهلي، يصطدم فريق النصر بنظيره الشارقة في مباراة قوية يسعى خلالها طرفاها إلى تقديم أفضل ما لديهما من أداء لتحقيق حلم العبور إلى النهائي، وينشد النصر مواصلة فوزه بالمسابقة بعد أن تجاوز فريق مليحة في دور ربع النهائي بنتيجة 23/22، وبنفس الوقت يتطلع الشارقة لبداية جيدة بالبطولة والتي يحمل لقبها للفوز في بداية مشواره بعد أن منحه الجدول التأهل مباشرة لدور نصف النهائي.



وتعد بطولة كأس الوطن فرصة مثالية للأندية لاستعراض جاهزيتها قبل انطلاق بطولة الدوري العام لفرق الرجال، التي من المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري، حيث تحظى هذه البطولة بأهمية خاصة كونها أولى البطولات الرسمية للموسم الجديد.