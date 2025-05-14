عدنان الشامسي: «عربية اليد» خطوة مهمة قبل كأس آسيا

أكد عدنان فرج الشامسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، رئيس اللجنة القانونية، أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية دافع قوي من أجل بذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات.

وبيّن الشامسي أن منتخب الإمارات الأول لكرة اليد قدم أداء متميزاً خلال مشاركته الأخيرة في منافسات كأس العرب العاشرة التي أقيمت في الكويت الشهر الجاري، وكانت فرصة للدفع بأكثر من لاعب جديد للوقوف على مستواهم كون الاتحاد يتطلع للمشاركة في منافسات كأس آسيا في ديسمبر المقبل في الكويت والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث تم ضم 7 لاعبين جدد في خطوة جيدة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد البلوشي الذي يسعى إلى بناء منتخب قوي خلال الفترة المقبلة بضم عدد من العناصر الجديدة التي قدمت مستوى متميزاً خلال الاستحقاقات المحلية بجانب عناصر الخبرة، وظهر الانسجام بينهم خلال مباريات كأس العرب.

وقال: «أبيض اليد» نجح في مجاراة المنتخبات المشاركة وقدّم مردوداً جيداً خاصة أن القرعة وضعته في المجموعة الثالثة بجانب المغرب المتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب وأحد المنتخبات المصنفة في أفريقيا، وكذلك منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور والتاريخ الكبير والقادم من المشاركة في كأس العالم الأخيرة، وحقق الترتيب 27 عالمياً بجانب المنتخبات الأخرى.

وأضاف: هناك اهتمام كبير من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد بالمنتخب الأول وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة وتحديداً منافسات كأس آسيا المؤهلة إلى المونديال، حيث يتم حالياً مناقشة عدة مقترحات لبرنامج الأعداد لاختيار الأفضل للمساهمة في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

وأشاد الشامسي بأداء المدرب الوطني خالد البلوشي خلال الفترة الماضية وقال: «يبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق نتائج طيبة، ونجح في إعداد منتخب جيد رغم الظروف التي يتعرض لها بكثرة الغيابات التي تواجهه قبل الاستحقاقات الرسمية، بسبب ظروف اللاعبين الخاصة والإصابات».