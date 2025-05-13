الشارقة يتوج بلقب سوبر شباب اليد



توج فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة، بطلاً لمسابقة كأس السوبر لفئة الشباب للموسم الرياضي 2024- 2025، وللمرة الـ 15 على التوالي، بعد فوزه على نادي الوصل بنتيجة 28-26، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة نادي الشارقة، ضمن منافسات الجول الـ 3 الأخيرة من المسابقة، التي أقيمت لهذا الموسم بنظام الدوري من دور واحد، ولعبت مبارياتها بنظام حسم النتيجة، بمشاركة 3 أندية، هم الشارقة والوصل والبطائح، خلال الفترة من 10-13 مايو الجاري.

وتوج الشارقة باللقب، بعد أن تصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، وجاء الوصل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وحل البطائح في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

وبهذا الإنجاز، يفرض فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة، سيطرته على الألقاب بحصد «ثلاثية» الموسم 2024-2025، بعدما حصل على درع الدوري وكأس الإمارات.

وتوج داوود محمد المليح عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد فريق شباب كرة اليد، وحضر مراسم التتويج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد بنادي الشارقة.