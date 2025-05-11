الوصل يكسب البطائح في كأس سوبر شباب اليد



دشن فريق شباب اليد بنادي الوصل مشواره ببطولة كأس السوبر، بفوز عريض على مضيفه فريق شباب نادي البطائح 31/ 15، حاصداً أول ثلاث نقاط بمسيرته بالبطولة، التي تشهد مشاركة الوصل والبطائح والشارقة حامل اللقب، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، خلال الفترة من 10 لغاية 13 مايو الجاري.

وتقام اليوم المباراة الثانية، والتي يستقبل خلالها الشارقة جاره البطائح، وتختتم المباريات غداً بمواجهة من العيار الثقيل، بين الشارقة وضيفه الوصل، لتحديد الترتيب النهائي للبطولة، والتي تمثل ختام موسم الشباب، وتمثل هذه البطولة الثالثة لهذه الفئة السنية، والتي اختتمت حتى الآن، عقب ختام بطولتي الدوري وكأس الإمارات، وتوج بلقب البطولتين فريق شباب الشارقة بصعوبة أمام منافسة العنيد الوصل الوصيف.

وتتنافس الفرق الثلاثة للفوز بلقب البطولة بنسختها الـ 25، وكانت البطولة قد انطلقت موسم 2002/ 2003، ولم تُقم موسم 2020/ 2021، ويحمل فريق الشارقة لقب آخر ثلاثة مواسم.