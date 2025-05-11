نبيل عاشور: «عربية اليد» بروفة حقيقية لكأس آسيا

أبدى نبيل عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، سعادته بعودة البطولة العربية مرة أخرى، بعد غياب دام 23 عاماً، وقال: «البطولة العربية العاشرة، التي تستضيفها الكويت شهدت منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة، وهذا كان واضحاً خلال الأدوار التمهيدية وأيضاً في الدور قبل النهائي، ودور الترضية، بارتفاع المستوى، بجانب التنظيم والاستقبال».

وتمنى عاشور التوفيق للمنتخبات التي ستخوض اليوم المباراة النهائية، التي ستجمع بين البحرين وقطر، وأيضاً مواجهة المركزين الثالث والرابع بين مصر والكويت.

وأكد نبيل عاشور أن نجاح بطولة كأس العرب لمنتخبات الرجال العاشرة سينعكس إيجاباً على تنظيم البطولة الآسيوية الـ 22 «تصفيات كأس العالم 2027» في الكويت يناير المقبل.

ويسدل الستار، في الثامنة من مساء اليوم، على بطولة كأس العرب العاشرة لكرة اليد، التي استضافتها الكويت بداية من 5 مايو الجاري، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، بمشاركة 9 منتخبات، حيث يلتقي في المباراة النهائية المنتخب القطري وشقيقه المنتخب البحريني، ويطمح «العنابي» لحصد أول بطولة له في كأس العرب، بينما يأمل «الأحمر» نيل لقبه الثاني، ويسبق المواجهة النهائية لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأزرق الكويتي ومنتخب مصر.