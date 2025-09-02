الوصـل والنصـر يكملان المربع الذهبي لكأس الوطن لكرة اليد

تأهل فريقا الوصل والنصر إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الوطن لكرة اليد، البطولة التي جرى ترحيلها من الموسم الماضي 2024 - 2025، وذلك بعد اجتيازهما بصعوبة عقبة الدور التمهيدي اليوم الثلاثاء. فقد تمكن الوصل من الفوز على دبا الحصن بنتيجة 29 - 27 بعد شوطين إضافيين مثيرين، فيما حسم النصر مواجهته أمام مليحة بفارق هدف وحيد 23 - 22.

وضرب الوصل موعداً مع الشارقة يوم السادس من الشهر الجاري في أولى مباريات نصف النهائي، بينما يلتقي النصر في اليوم ذاته مع شباب الأهلي في المواجهة الثانية ضمن «المربع الذهبي».

وعلى صالة نادي مليحة، كاد دبا الحصن أن ينهي الشوط الأول متقدماً بفارق مريح 16 - 10، إلا أن الوصل عاد بقوة وفرض التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي 23 - 23، قبل أن يحسم المواجهة في الوقت الإضافي بفوز صعب 29 - 27.

أما على صالة نادي الشارقة، فقد جاءت مواجهة النصر ومليحة متكافئة، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل 12 - 12، ليتمكن العميد لاحقاً من توسيع الفارق إلى ثلاث نقاط قبل دقيقتين من النهاية، ويخرج فائزاً 23 - 22 رغم محاولات مليحة المتأخرة لقلب النتيجة.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث منحت القرعة الشارقة وشباب الأهلي بطاقتي التأهل المباشر إلى نصف النهائي بصفتيهما بطل ووصيف الدوري، فيما تحددت هوية المتأهلين الآخرين عبر الدور التمهيدي.

ويختتم مشوار البطولة التاسع من الشهر الجاري بالمباراة النهائية، التي ستحدد هوية البطل المتأهل لملاقاة الشارقة في كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد والمقرر إقامته يوم 12 من الشهر نفسه.

وتكتسب بطولة كأس الوطن هذا الموسم أهمية خاصة، كونها تجمع نخبة أندية الدولة في مواجهات إقصائية حافلة بالإثارة، وتشكل محطة تنافسية تمهّد لانطلاقة قوية لموسم كرة اليد الإماراتية الجديد.