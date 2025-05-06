«أبيض اليد» يتطلع للفوز على المغرب في أول لقاءاته بكأس العرب

يأمل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد لحصد الفوز في أول ظهور له بمنافسات كأس العرب العاشرة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 5 إلى 11 بمشاركة 9 منتخبات، حيث يلتقي نظيره المغربي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بعدما أقيمت الجولة الأولى أول من أمس، وجمعت الكويت مع المغرب.

واستقر الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الوطني خالد البلوشي على التشكيلة النهائية، والتي ستخوض البطولة وتضم 15 لاعباً هم: عبد الرحمن خميس، وسالم النعيمي، وعبد الله عوض، وسعود الحمادي، ومبارك عبد الله، ومروان البلوشي، ومحمد الفلاسي، ومحمد البلوشي، وماجد مال لله، وسيف الأنصاري، وأحمد عيسى، وصالح الهاجري، وأحمد عبد الله، وهلال جهاد، وعمر الشحي، وغاب عنها مرزوق أحمد للإصابة

واختتم منتخبنا تحضيراته بخوص مباراتين وديتين مع فريقي خيطان والنصر «الكويت»، دفع خلالهما الجهاز الفني بكافة اللاعبين من أجل الوقوف على جاهزيتهم لاختيار التشكيلة التي سيدفع بها أمام المغرب بعدما تابع لقاء المغرب والكويت.