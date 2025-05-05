منتخب البحرين لكرة اليد يهزم نظيره العراقي في كأس العرب بالكويت



حقق منتخب البحرين الوطني لكرة اليد فوزه الأول في منافسات كأس العرب العاشرة للرجال التي تستضيفها الكويت حتى 11 الجاري، بعدما تجاوز نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 26/28. انتهى الشوط الأول 13/15 لصالح البحرين الذي احتل قمة المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه العراق ومصر، وسيلتقي المنتخب العراقي غداً المنتخب المصري الذي حصل على راحة من الجولة الأولى طبقاً لنظام البطولة.

وسيتأهل أوائل المجموعات الثلاث إلى الدور قبل النهائي، إضافة إلى أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، وسيلتقي أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثالثة، وأول المجموعة الثانية مع أفضل صاحب مركز ثانٍ.