شباب الشارقة أبطال كأس الإمارات لليد للمرة الثانية على التوالي



توج فريق شباب الشارقة بكأس بطولة كأس الإمارات لكرة اليد عقب فوزه الصعب، اليوم، على شباب الوصل بنتيجة 27/ 26 في نهائي البطولة التي أقيمت بالصالة الرياضية بنادي البطائح، بهذا الفوز يكون شباب الشارقة قد حقق اللقب للمرة الثانية على التوالي والثامنة بمسيرته، إلى جانب حصده ثنائية موسم 2024/ 2025 وتسيده لمسابقات تلك الفئة بعد أن توج بطلاً للدوري العام، عقب اللقاء، توج داوود محمد المليح عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات، وعلي حسين مدير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة، الفريق البطل الفائز بالكأس.

أدار اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بتقدم الشارقة بنتيجة 15 / 12، الحكمان شهاب أحمد وياقوت السعدي، وعلى الطاولة الحكمان علي مال الله ويعقوب الريسي، وراقبها فنياً محمد ناصر.

وكانت مسابقة الموسم الحالي قد أقيمت بمشاركة 3 أندية هي: الشارقة والوصل والبطائح، وأقيمت اللقاءات على ملاعب محايدة خلال الفترة من 28 أبريل الماضي حتى 5 مايو الجاري، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتعتبر هذه النسخة الثانية عشرة للمسابقة التي انطلقت بالموسم 2013/2014.