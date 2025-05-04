«أبيض اليد» جاهز لكأس العرب بالكويت.. والبطولة تنطلق غداً



يعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدرب الوطني خالد البلوشي، غداً، القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة العربية العاشرة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من يوم غد الاثنين حتى 12 مايو الجاري بمشاركة 9 منتخبات، حيث أرجأ البلوشي الإعلان الرسمي عن القائمة انتظاراً لاكتمال صفوف «أبيض اليد» بانضمام الحارس عبد الرحمن خميس ومرزوق أحمد اللذين تغيبا بسبب ارتباطات دراسية منعتهما من التواجد مع الوفد منذ وصوله للكويت.

وفي نفس السياق خاض منتخبنا مواجهتين وديتين في الكويت أمام ناديي خيطان والنصر من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، خاصة أن فترة التجمع في الإمارات كانت قصيرة، كما أنها فرصة للجهاز الفني على الوقوف على مستوى الوجوه الجديدة التي انضمت لصفوف المنتخب مؤخراً في إطار خطة الإحلال والتجديد التي ينتهجها خالد البلوشي ومساعديه.

وضمن البطولة ذاتها، تنطلق منافسات الجولة الأولى للبطولة، والتي سيغيب عنها منتخبنا الوطني طبقاً لنظام القرعة بإقامة ثلاث مباريات تجمع العراق مع البحرين في المجموعة الأولى وتقام في الرابعة عصراً، يعقبها قطر والسعودية في السادسة مساء ضمن المجموعة الثانية، وتختتم المباريات في الثامنة مساء بمواجهة الكويت والمغرب والتي ستحظى بمتابعة الجهاز الفني لمنتخبنا للوقوف على مستوى لاعبي المنتخبين كون مواجهة الغد ستجمع الأبيض مع المغرب ويعقبها لقاء الأزرق الكويتي، وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى الدور نصف النهائي بطل المجموعة، وأفضل منتخب احتل المركز الثاني.

من جانبه، أبدى مدير البطولة، قايد العدواني أمين سر اتحاد كرة اليد الكويتي، سعادته باستضافة الكويت البطولة العربية العاشرة لمنتخبات الرجال لكرة اليد في ظل الدعم الكبير واللامحدود للرياضة الكويتية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص من قبل القيادة السياسية، ووزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة، وقال: الكويت كانت ولا زالت، سباقة في تنظيم البطولات على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، وسنعمل لتكون كأس العرب، إحدى أفضل وأقوى البطولات تنظيمياً وفنياً، وقدم مدير البطولة، الشكر للجان العاملة، والتي لم تتوقف منذ أسابيع للتحضير لهذه البطولة، وإظهارها بالشكل اللائق، متمنياً التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة.