الشارقة يواجه الوصل في نهائي كأس الإمارات لشباب اليد



تحتضن في الخامسة مساء غد الاثنين، الصالة الرياضية بنادي البطائح الرياضي، المباراة النهائية بكأس الإمارات لشباب اليد، والتي تجمع بين فريقي الشارقة حامل اللقب ومنافسة التقليدي هذا الموسم فريق شباب اليد بنادي الوصل، وتمثل هذه البطولة النهائية بموسم شباب اليد 2024/ 2025. وشهدت المسابقة التي أقيمت بطريقة خروج المغلوب مشاركة 3 فرق، حيث منح فريق الشارقة حامل اللقب راحة في الانطلاقة، والتي شهدت الفوز العريض لفريق الوصل على فريق البطائح بنتيجة 35/ 18.

وتعتبر هذه النسخة الثانية عشرة للمسابقة التي انطلقت بالموسم 2013/ 2014، ويتطلع فريق الشارقة إلى الفوز باللقب الثاني له بالموسم لهذه الفئة السنية بعد أن توج بلقب الدوري العام، رغم تعادله مع الوصل الوصيف بالنهائي 25/ 25 وفق لوائح البطولة التي شهدت مشاركة شرفية لمنتخب ناشئي اليد الفريق الرابع بالمسابقة، وبالوقت نفسه ينشد فريق الشارقة الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي والثامنة بمشواره بالبطولة، بينما يتطلع فريق الوصل للفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ مشاركته بالبطولة.