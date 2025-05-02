خالد البلوشي: طموحات «أبيض اليد» المنافسة على لقب البطولة العربية



أكد خالد البلوشي، مدرب منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة اليد، على أن المشاركة في منافسات البطولة العربية العاشرة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 5 إلى 12 مايو الجاري تعد من ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس أمم آسيا المقبلة، حيث لم تكن البطولة العربية على رزنامة الاستحقاقات خلال الفترة الماضية، ووضعت مؤخراً، لذا فإن المشاركة بها تأتي في إطار المساهمة في رفع المستوي الفني والبدني للاعبين وزيادة الاحتكاك قبل خوض المنافسات الآسيوية، وقال: منتخبنا الوطني يشهد حالياً انضمام أكثر من لاعب جديد في الفترة الحالية ما يقارب 6 لاعبين ضمن خطة تجديد الدماء.

وعن القرعة قال: جاءت متوازنة في المجموعات الثلاث وخاصة مجموعة منتخبنا التي تضم الكويت البلد المستضيف والمنتخب المغربي، والتي ستكون مباراتنا معه حاسمة، خاصة وأنه سيلتقي المنتخب الكويتي قبل مواجهتنا، وأعتقد أن الجولة الأولى فرصة لمشاهدة لقاء الكويت والمغرب وبقية المنتخبات، خاصة وأن المنتخب الكويتي عاد من منافسات كأس العالم الأخيرة، كما أنه يمتلك عامل الأرض والجمهور، كما أن القرعة منحته الأفضلية في اختيار المجموعة التي يلعب فيها، وهدفنا الظهور الطيب والإعداد الجيد، ونمتلك طموحاً كبيراً في التأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف: طلبنا إقامة مباراة ودية مع أحد الأندية الكويتية قبل الإعلان النهائي عن القائمة التي ستخوض المنافسات، خاصة أن فترة الإعداد قبل الوصول للكويت كانت قصيرة بسبب التزام اللاعبين بخوض الاستحقاقات المحلية، وكذلك الارتباطات الدراسية، حيث يتواجد معنا حالياً 14 لاعباً وننتظر انضمام الحارس عبدالرحمن خميس، ومرزوق أحمد بعد الانتهاء من الاختبارات الدراسية.