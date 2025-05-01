بعثة منتخب اليد إلى الكويت للمشاركة في كأس العرب



تغادر غداً بعثة منتخبنا الوطني للرجال متوجهة إلى دولة الكويت للمشاركة في كأس العرب العاشرة لمنتخبات الرجال لكرة اليد، التي من المقرر أن تقام بالعاصمة الكويت خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو الجاري بمشاركة 9 منتخبات عربية، منها 6 منتخبات تشارك بفريقها الأول وهي، منتخبات البحرين وقطر والكويت والسعودية والإمارات، فيما تشارك منتخبات مصر والمغرب وتونس بفريق الشباب.

وكانت قرعة الكأس التي قد وضعت منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة من الدور التمهيدي مع منتخبي الكويت والمغرب، وبحسب نظام البطولة تقسم الفرق في الدور التمهيدي على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 3 فرق، وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد يتأهل بعده الأول في كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي مع أحسن ثان. فيما تلعب المنتخبات الخمسة الأخرى دورياً من دور واحد لتحديد المراكز من 5 ـ 9.

ويخوض منتخبنا مباراته الأولى أمام نظيره المغربي في السادسة مساء يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري، ويلتقي يوم الأربعاء في العاشرة ليلاً مع منتخب الكويت في مباراته الثانية والأخيرة بالدور الأول ضمن مجموعته.

ويضم الجهاز الإداري والفني والطبي للبعثة، فيصل داوود صالح – إداري المنتخب، وخالد أحمد البلوشي – المدرب، وطارق إبراهيم البلوشي – مساعد المدرب، ومحمد مصطفى إمام – محلل أداء، وتامر عبد اللطيف أخصائي علاج، مع 16 لاعباً هم، سيف علي الأنصاري، وهلال جهاد الضو، وأحمد الظنحاني، ومبارك الظنحاني، وصالح الهاجري، وعبدالله صالح السعدي، وعبد الرحمن بخيت، ومرزوق البلوشي، وسعود محمد الحمادي، وأحمد مبارك البلوشي، ومحمد الفلاسي، وسالم النعيمي، ومحمد البلوشي، وماجد مال الله، ومروان إبراهيم، وعمر محمد الشحي.