نهائي كأس الإمارات لشباب اليد الاثنين

ضرب فريق شباب كرة اليد بنادي الوصل موعداً لمواجهة فريق شباب اليد بنادي الشارقة على لقب كأس الإمارات لشباب اليد الذي تحتضنه الصالة الرياضية بنادي البطائح الرياضي في الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل، بعد الفوز العريض على فريق البطائح بنتيجة 35 ـ 18.

وتعتبر هذه النسخة الثانية عشرة للمسابقة التي انطلقت بالموسم 2013 ـ 2014 ويتطلع فريق الشارقة للفوز باللقب الثاني له بالموسم لهذه الفئة السنية بعد أن توج بلقب الدوري العام.

وفي الوقت ينشد فريق الشارقة الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي والثامنة بمشواره بالبطولة، بينما يتطلع فريق الوصل للفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ مشاركته بالبطولة.