انتخابات اتحاد اليد 12 أكتوبر المقبل

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة الدكتور نبيل محمد بن عاشور عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2024 ـ 2028، يوم 12 أكتوبر المقبل، وخاطب الاتحاد الأندية الأعضاء بالمراحل الانتخابية، حيث يتم فتح باب الترشح بعد غد من خلال تسليم استمارات الترشح بمقر الاتحاد وتستمر حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين في اليوم التالي، ويتم بعدها فتح باب الطعون يوم 11 سبتمبر ويستمر حتى يوم 17 من الشهر نفسه، بعدها يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 سبتمبر المقبل وهي المرحلة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات.

وأكد ناصر سالم الحمادي أمين عام الاتحاد أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير، كان قد شكل لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر فيما يترأس لجنة الطعون المستشار محمد عبدالله الرضا، وكافة الأمور الخاصة بالانتخابات ستتم من خلال اللجنة التي تشرف على كافة التفاصيل والاتحاد يقوم بمخاطبة الأندية الأعضاء بناء على قرار لجنة الانتخابات.

وأضاف: إن حضور الجمعية من خلال رسالة رسمية وتفويض من النادي بالتصويت في الانتخابات وسيكون آخر موعد لتسليم هذه الخطابات يوم 9 سبتمبر المقبل، وفيما يخص الترشح ستكون هناك استمارة لكل نادٍ بشرط أن من يستلمها يكون لديه تفويض من النادي بالتوقيع على الاستلام، على أن يتم رد الاستمارة للاتحاد في حالة عدم الترشح، ونأمل أن تمر الانتخابات في جو أسري، كون كل المنتمين إلى كرة اليد أسرة واحدة.