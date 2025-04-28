تنظيمية كأس العرب لكرة اليد تعلن جدول مباريات النسخة الـ10



أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات كأس العرب الـ10 لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو المقبل بمجمع سعد العبدالله للصالات المغطاة، بمشاركة 9 منتخبات جدول المباريات، حيث سيحصل منتخبنا الوطني على راحة من الجولة الأولى التي ستشهد لقاء الكويت مع المغرب ضمن المجموعة الثالثة، بينما يلتقي العراق مع البحرين في المجموعة الأولى وقطر مع السعودية في المجموعة الثانية، بينما سيلتقي منتخبنا في الجولة الثانية المغرب الثلاثاء 6 مايو، بينما يتقابل مع نظيره الكويتي في الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات التمهيدية الأربعاء 7 مايو، وحددت اللجنة نظام التأهل للأدوار النهائية حيث يتأهل أوائل المجموعات الثلاث بجانب أفضل ثاني للدور قبل النهائي الذي يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثالثة، بينما يتقابل أول المجموعة الثالثة مع أفضل ثاني وذلك 9 مايو على أن يتقابل الخاسران لتحديد المركز الثالث السبت 11 مايو على أن يعقبها المباراة النهائية، وستقام أدوار الترضية من الخامس إلى التاسع يومي الخميس والجمعة 8 و9 مايو.