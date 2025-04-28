النصر يحجز مقعده في الدور النهائي لدوري رجال اليد



تلقى فريق كرة اليد بنادي النصر خسارة في الدقيقة الأخيرة أمام فريق دبا الحصن بنتيجة 18 ـ 19 في ختام مشوار الفريقين بالدور التمهيدي بمسابقة دوري رجال اليد ليتوقف رصيد النصر عند 26 نقطة، في المركز الرابع، ولم يشفع فوز دبا الحصن في حجز مقعده ضمن الأربعة الكبار بعد أن توقف رصيده عند 25 نقطة بالمركز الخامس، وسيلعب ضمن المجموعة لتحديد المراكز من الخامس إلى السابع بجانب الوصل السادس 17 نقطة والوحدة السابع 11 نقطة. بينما يلعب ضمن الأندية الأربعة الكبار في الدور النهائي شباب الأهلي المتصدر 31 نقطة والشارقة الوصيف 30 نقطة ومليحة الثالث 27 نقطة والنصر الرابع 26 نقطة.

وبنفس الجولة الثانية عشرة والختامية بالدور التمهيدي حقق شباب الأهلي فوزاً عريضاً على فريق الوحدة بنتيجة 37 ـ 18 وكان قد حسم النتيجة بنهاية الشوط الأول 18 ـ 8 ليرفع فرسان دبي رصيدهم إلى 31 نقطة منحتهم الصدارة. وبنفس الجولة حسم فريق الشارقة النتيجة لصالحة بفوز كبير على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 38 ـ 27 والشوط الأول للملك 19 ـ 16 ليرفع الملك رصيده إلى 30 نقطة منحته المركز الثاني، وفريق مليحة بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وتنص لائحة نظام الدوري العام للموسم الرياضي 2024 ـ 2025 على إقامة الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث يستضيف الشارقة جولة الذهاب بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الحاصلة على المراكز «الأول والثاني والثالث والرابع» 16 مايو المقبل، وتكسب من خلالها الفرق نقاطاً اعتبارية تُضاف إلى النقاط الفعلية التي ستحصل عليها في الدورة المجمعة الثانية «جولة الإياب» والمقرر أن يستضيفها نادي شباب الأهلي 23 مايو المقبل، ليتحصل أول ترتيب التجمع الأول على 3 نقاط، والثاني 2 نقطة والثالث نقطة واحدة، والرابع صفر نقاط. بينما تلعب الفرق الحاصلة على المراكز «الخامس والسادس والسابع»، بنظام التجمع من جولتين بنظام الدوري كما هو أصحاب المراكز الأولى.